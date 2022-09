MotoGP, Fabio Quartararo: “Non riuscivo a sorpassare, mancava il grip. Ho preso punti ma…” (Di domenica 25 settembre 2022) Fabio Quartararo ha concluso il GP del Giappone all’ottavo posto. Il Campione del Mondo ha allungato in testa alla classifica generale, visto che Francesco Bagnaia è caduto nel corso dell’ultimo giro proprio nel tentativo di superarlo. Il francese della Yamaha vanta ora 18 punti di vantaggio sul ribattezzato Pecco, che si deve leccare le ferite dopo aver vinto quattro delle ultime cinque gare disputate prima di oggi. Fabio Quartararo ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Mi aspettavo meglio sul passo, ma nn riuscivo a sorpassare. Ho fatto tutta la gara dietro a Vinales, mi aspettavo di avere più grip. Non ho nemmeno potuto provare a fare un sorpasso. Alla fine abbiamo preso un po’ di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)ha concluso il GP del Giappone all’ottavo posto. Il Campione del Mondo ha allungato in testa alla classifica generale, visto che Francesco Bagnaia è caduto nel corso dell’ultimo giro proprio nel tentativo di superarlo. Il francese della Yamaha vanta ora 18di vantaggio sul ribattezzato Pecco, che si deve leccare le ferite dopo aver vinto quattro delle ultime cinque gare disputate prima di oggi.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspettavo meglio sul passo, ma nn. Ho fatto tutta la gara dietro a Vinales, mi aspettavo di avere più. Non ho nemmeno potuto provare a fare un sorpasso. Alla fine abbiamoun po’ di ...

