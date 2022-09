Moto3, la classifica del Mondiale 2022 aggiornata dopo il GP di Giappone: Guevara ipoteca il titolo (Di domenica 25 settembre 2022) La classifica del Mondiale Moto3 aggiornata dopo il Gran Premio di Giappone 2022, andato in scena sul circuito di Motegi. Sempre più in controllo Guevara dopo il quinto successo in stagione. Il pilota spagnolo ipoteca il titolo di categoria, ora con 45 punti di vantaggio sul connazionale Garcia. Terzo in classifica Dennis Foggia. L’ORDINE DI ARRIVO LA classifica aggiornata 1. Izan Guevara (Esp) 254 punti 2. Sergio Garcia (Esp) 209 3. Dennis Foggia (Ita) 191 4. Ayumu Sasaki (Jpn) 174 5. Jaume Masia (Esp) 155 6. Deniz Oncu (Tur) 154 7. Tatsuki Suzuki (Jpn) 128 8. Andrea Migno (Ita) 91 9. Daniel Holgado (Esp) 83 10. Carlos Tatay (Esp) ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ladelil Gran Premio di, andato in scena sul circuito di Motegi. Sempre più in controlloil quinto successo in stagione. Il pilota spagnoloildi categoria, ora con 45 punti di vantaggio sul connazionale Garcia. Terzo inDennis Foggia. L’ORDINE DI ARRIVO LA1. Izan(Esp) 254 punti 2. Sergio Garcia (Esp) 209 3. Dennis Foggia (Ita) 191 4. Ayumu Sasaki (Jpn) 174 5. Jaume Masia (Esp) 155 6. Deniz Oncu (Tur) 154 7. Tatsuki Suzuki (Jpn) 128 8. Andrea Migno (Ita) 91 9. Daniel Holgado (Esp) 83 10. Carlos Tatay (Esp) ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Giappone 2022 in DIRETTA: Guevara vince davanti a Foggia e Sasaki e scappa in classifica! - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Giappone 2022 in DIRETTA: Guevara vince davanti a Foggia e Sasaki e scappa in classifica! - #Moto3… - sportface2016 : #Moto3, la griglia di partenza del #JapaneseGP: pole di #Suzuki, #Foggia quinto -