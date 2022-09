Lino Guanciale, chi è il fratello Giorgio: “Siamo davvero diversi, ma siamo legati” (Di domenica 25 settembre 2022) Nonostante la sua grande popolarità, possiamo dire che sulla vita privata di Lino Guanciale è abbastanza riservata, infatti di sappiamo solo che è legato molto alla sua famiglia e ha un fratello di nome Giorgio Lino Guanciale, chi è il fratello Giorgio Giorgio Guanciale e suo fratello Lino hanno un ottimo rapporto, nonostante abbiano dei caratteri molto diversi fra loro. Da piccoli si trovavano spesso a litigare, ma avevano anche moltissima voglia di fare pace. I due fratelli hanno molte passioni in comune, fra cui quella del rugby, sport amatissimo da entrambi. Inoltre, Giorgio e Lino hanno un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Nonostante la sua grande popolarità, posdire che sulla vita privata diè abbastanza riservata, infatti di sappiamo solo che è legato molto alla sua famiglia e ha undi nome, chi è ile suohanno un ottimo rapporto, nonostante abbiano dei caratteri moltofra loro. Da piccoli si trovavano spesso a litigare, ma avevano anche moltissima voglia di fare pace. I due fratelli hanno molte passioni in comune, fra cui quella del rugby, sport amatissimo da entrambi. Inoltre,hanno un ...

nicolasavoia : Oggi a #DomenicaIn da Zia Mara: Milly Carlucci, Luciana Littizzetto, Elodie, Francesco Gabbani, l'attore Lino Guanc… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Milly Carlucci, Elodie, Luciana Littizzetto, Lino Guanciale e Pupi Avati - CiociariaO : Al Manzoni una stagione teatrale da sogno. Ieri la presentazione Un calendario ricco di grandi nomi: Nino Frassica,… - ParliamoDiNews : Domenica In ospiti 25 settembre 2022: Lino Guanciale presenta Sopravvissuti da Mara Venier #24Settembre #TvItaliana - perfectderavin : RT @_Valealizzi_: non vedo differenze forse è per questo che mi trema tutto ?? Lino Guanciale è il nuovo Jack Shephard italiano https://t.co… -