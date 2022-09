Laver Cup 2022: prize money e montepremi (Di domenica 25 settembre 2022) Il montepremi e il prize money della Laver Cup 2022, quinta edizione dell’evento a squadre che attira alcuni dei migliori tennisti al mondo. La competizione fa tappa a Londra, e più precisamente alla 02 Arena che per tanti anni ha ospitato le Atp Finals. L’ultimo torneo della carriera da professionista di Roger Federer, ma in generale tanto spettacolo offerto da Team Europe e Team World. Il montepremi totale della Laver Cup 20212 corrisponde a 2 milioni e 284mila 537 euro, dei quali 252mila 934 euro andranno a ognuno dei componenti del team trionfante. Di seguito la distribuzione integrale dei premi. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV PARTECIPANTI montepremi Laver CUP 2022 (LONDRA) TENNISTI SQUADRA ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ile ildellaCup, quinta edizione dell’evento a squadre che attira alcuni dei migliori tennisti al mondo. La competizione fa tappa a Londra, e più precisamente alla 02 Arena che per tanti anni ha ospitato le Atp Finals. L’ultimo torneo della carriera da professionista di Roger Federer, ma in generale tanto spettacolo offerto da Team Europe e Team World. Iltotale dellaCup 20212 corrisponde a 2 milioni e 284mila 537 euro, dei quali 252mila 934 euro andranno a ognuno dei componenti del team trionfante. Di seguito la distribuzione integrale dei premi. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV PARTECIPANTICUP(LONDRA) TENNISTI SQUADRA ...

