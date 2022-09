(Di domenica 25 settembre 2022)(e non solo). Appena varcata la porta rossa del Grande Fratello Vip, l’icona gay pareva avere del feeling con la sorella di Elettra, ma poi… qualcosa si è totalmente rotto facendo comunella con Giaele e Sara. “la”,“Mola”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blujasmine3 : RT @sisonokevin: Ginevra stava cantando Elenoire: “Mo l’affogo dentro la vasca” Qua si sta superando il limite, veramente. #gfvip https:/… - Stefmisano : RT @sisonokevin: Ginevra stava cantando Elenoire: “Mo l’affogo dentro la vasca” Qua si sta superando il limite, veramente. #gfvip https:/… - blogtivvu : “L’affogo dentro la vasca”, Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini: la frase che non piace al web – VIDEO… - trashgfvip_ : Ginevra stava cantando Elenoire: “Mo l’affogo dentro la vasca” Qua si sta superando il limite, veramente. #gfvip - 3Mastri : RT @sisonokevin: Ginevra stava cantando Elenoire: “Mo l’affogo dentro la vasca” Qua si sta superando il limite, veramente. #gfvip https:/… -

Novella 2000

la vasca", Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini "Mola vasca" , ha esclamato Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini che canticchiava allegramente in ......un colpo di spugna versi discutibili come "Tranquillo come... È un disco sicuramente difettoso,'opera prima di un artista ...come parte integrante dei testi " ascoltare Ti Sorrido Mentre... "La affogo dentro la vasca", le parole di Elenoire contro Ginevra fanno infuriare il web (VIDEO)