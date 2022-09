Il Papa bacchetta credenti e non | “I poveri gridano e noi alziamo muri | vergogniamoci!”

(Di domenica 25 settembre 2022) Matera – “”. Dallo Stadio XXI Settembre di Matera,Francesco dà voce ai piùndoe non. L’occasione è la messa conclusiva del 27mo Congresso Eucaristico Nazionale, svoltosi in questi giorni nella Città dei Sassi. Una visita-lampo, quella di Bergoglio, che anticipa in rientro in Vaticano a per permettere ai Vescovi italiani presenti di tornare nelle loro sedi a votare (leggi qui). “”, l’esortazione del Pontefice davanti a 12mila fedeli che riempiono l’impianto sportivo, “per le quotidiane ingiustizie, disparità, soprusi compiuti ogni giorno verso i deboli, l’indifferenza nei riguardi dei”. Un’esortazione che nasce a partire dal commento dell’odierna pagina del Vangelo, quella del ricco, vestito di porpora ...

