"Guarda che se ti piacciono le vecchie...": l'ospite che sconvolge la Toffanin (Di domenica 25 settembre 2022) Al Bano Carrisi si è presentato negli studi di Verissimo, per la puntata di domenica 25 settembre, in compagnia. Con lui Iva Zanicchi. Una presenza apparsa sospetta per i telespettatori di Canale 5, visto che i due cantanti non sono impegnati in progetti comuni. A ironizzare infatti ci ha pensato Silvia Toffanin: "Sei qui con la tua nuova fidanzata", ha detto la conduttrice mentre la Zanicchi confermava: "Siamo fidanzati". I due, da sempre molto amici, sono subito scoppiati in una fragorosa risata precisando che si tratta di uno scherzo. "L'hanno detto tutti i giornali", ha aggiunto ironica la stessa Toffanin. A raccontare il loro primo incontro è stato il cantante. Al Bano e la Zanicchi si sono conosciuti che erano giovanissimi e da lì la loro amicizia è solo che migliorata. "La sincerità è la prima dama nel nostro rapporto", ha ...

