orizzontescuola : Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS - infoitinterno : Supplenze brevi da graduatorie di istituto: in quali casi il contratto è al 30 giugno con clausola risolutiva - infoitinterno : Nota USR Lazio su supplenze brevi da graduatorie di istituto - ProDocente : Supplenze da graduatorie di istituto, segreterie mi chiamano ma io non ho aggiornato le GPS. Posso accettare la nom… - scuolainforma : Supplenze graduatorie istituto 2022/23 ed informazioni su esito convocazione -

Orizzonte Scuola

Le domande MAD, ricordiamolo, sono utilizzate dai dirigenti scolastici, ai fini dell'assegnazione delle supplenze, in caso di esaurimento delledidella scuola in cui si verifica ...Qualche giorno fa i sindacati, in una nota congiunta, hanno rivelato che all'Inail, l'... È riuscito ad assumere soltanto 110 persone dopo aver scorso leperché, spiega nel suo ... Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS La sequenza è più o meno questa. Ci si candida al concorso, si studia, ci si presenta il giorno degli esami e, se va bene, si finisce in una posizione in graduatoria che ...Chi ha posto troppi “paletti“ è rimasto fuori: indicate poche scuole, solo contratti lunghi e senza “spezzoni“. Il provveditore: "Nomine più veloci rispetto all’anno scorso e alle primarie stanno già ...