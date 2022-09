Ex del GF Vip tuona contro Giovanni Ciacci | “Un traditore” ecco cosa è successo FOTO

LaVeritaWeb : Lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco: «Il partito del non voto è il bastone armato dello status quo. La migliore cam… - fanpage : #GiuliaSalemi è una delle protagoniste del #GFvip e lo ha dimostrato anche durante la seconda puntata andata in on… - OfficialASRoma : ?? StarCasinò Sport è il nuovo Premium Partner del Club ???? Sei pronto a vivere le tue “Esperienze Romane”? ?? Scop… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Giovanni Ciacci racconta le circostanze che hanno fatto da sfondo al suo primo incontro con Pamela Prati, ritrovata nella Casa… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Giovanni Ciacci racconta le circostanze che hanno fatto da sfondo al suo primo incontro con Pamela Prati, ritrovata nella Casa… -

In questi giorni è partita l a nuova edizioneGrande fratello. Tra i tanti concorrenti c'è lei, Patrizia Rossetti. Di lei se ne è parlato nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, il ...Che succede a Giulia Salemi L'influencer, arruolata come specialista dei social durante le diretteGF7, è apparsa assai dimagrita rispetto a qualche mese fa. Nessuna dolce attesa in vista, ...A Pomeriggio 5 è accaduto qualcosa di imprevedibile. Samantha De Grenet, in collegamento con lo studio, ad un certo svela l'identità della presunta amante dell'ex marito di Patrizia Rossetti. In quest ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...