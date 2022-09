(Di domenica 25 settembre 2022) Crolla l’affluenza in Campania. La rilevazione del Viminale alle 19 fa segnare il 38,72%, quasi 14 punti percentuali in meno rispetto al 52,57% registrato, alla stessa ora, in occasione delle politiche del 2018. Il dato della Campania risulta nettamente inferiore anche alla media nazionale, che è del 51%., aaffluenza in forte calo: alle 19 era del 36,8 per cento. Proteste sui social: è colpa del maltempo La maglia nera va alla provincia di(qui i dati del Viminale), con il 36,86%, circa 14 punti in meno rispetto alla rilevazione del 2018. Fanno leggermente meglio Caserta (38,42%), Salerno (41,48%), Avellino (42,39%) e Benevento (43,49%). Acittà, l’affluenza provvisoria è del 36,78%, a fronte del 47,5% registrato nel 2018. In molti sui social attribuiscono il calo dell’affluenza ...

you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | I dati dell'affluenza. Seggi aperti fino alle 23. Mattarella al seggio a Palermo tra gli applausi,… - TeresaUma : RT @LaNotiziaTweet: Elezioni, seggi allagati a #Napoli. Monta la protesta. Crolla l'#affluenza a causa del maltempo. In molti chiedono di v… - schele76 : RT @LaNotiziaTweet: Elezioni, seggi allagati a #Napoli. Monta la protesta. Crolla l'#affluenza a causa del maltempo. In molti chiedono di v… -

... alle 23.50 quelle del Senato, alle 2 di notte quelle della Camera A che ora si saprà chi ha vinto lepolitiche del 25 settembre 2022 Partiamo dai dati sicuri: ichiuderanno, in tutta ...Un meccanismo che era stato già sperimentato in passato, con ledel 2108. Affluenza e italiani in coda, Pregliasco: "Mai visto". Cosa succede aiElezioni Politiche 2022, ecco come si vota per rinnovare Camera e Senato e tutte le info per seguire lo spoglio delle schede online ...Altra tegola per Simone Inzaghi: Marcelo Brozovic si è infortunato in Nazionale Raffaele La RussaGiornalista Pubblicista, Direttore Responsabile di Momenti di Calcio. Appassionato di calcio e laureato ...