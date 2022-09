Di Maio al voto sotto la pioggia a Napoli | nella scuola Senise di Via Manso

(Di domenica 25 settembre 2022), 25 settembre 2022 Il ministro degli Esteri e candidato in Campania per la Camera all'uninominale- Fuorigrotta, Luigi Di, ha votato poco dopo le 12 in un seggio della,...

Davide27862 : RT @Varallo1967: Andate a votare, vi prego ?? Rendiamoci conto che il #PD ha candidato Di Maio e Speranza… AFFOSSIAMOLI Questo voto è un TE… - Habanerorange : RT @Varallo1967: Andate a votare, vi prego ?? Rendiamoci conto che il #PD ha candidato Di Maio e Speranza… AFFOSSIAMOLI Questo voto è un TE… - ross2045 : RT @Varallo1967: Andate a votare, vi prego ?? Rendiamoci conto che il #PD ha candidato Di Maio e Speranza… AFFOSSIAMOLI Questo voto è un TE… - TruleeIy : RT @Varallo1967: Andate a votare, vi prego ?? Rendiamoci conto che il #PD ha candidato Di Maio e Speranza… AFFOSSIAMOLI Questo voto è un TE… - francesala : RT @Varallo1967: Andate a votare, vi prego ?? Rendiamoci conto che il #PD ha candidato Di Maio e Speranza… AFFOSSIAMOLI Questo voto è un TE… -

Avvicinarsi al 30% trasformerebbe ilin una cavalcata trionfale per il partito della fiamma. ... Il ministro degli Esteri, Luigi di, aveva posto al suo partito Impegno Civico il target del 6%,...Diè arrivato sotto la pioggia da solo.Milano, 25 set. (askanews) - Il leader di Impegno Civico Luigi di Maio ha votato nel suo seggio di Napoli. Il ministro degli Esteri ha stretto ...Il ministro degli Esteri e candidato in Campania per la Camera all'uninominale Napoli-Fuorigrotta, Luigi Di Maio, ha votato poco dopo le 12 in ...