Cristo Redentore | ecco la storia della meravigliosa statua che sorge sul monte San Biagio a Maratea

(Di domenica 25 settembre 2022) Avete mai visto il, lache sovrasta la splendida città lucana dichi l'ha costruita e qual è la suaLadeldi, splendido comune situato nella provincia di Potenza, è la seconda più grande al mondo. Più grande è solo quella di Rio de Janeiro in Brasile. Essa è situata sulla cima delSan, undell'Appennino lucano che si trova interamente nel comune in provincia di Potenza. Laè stata costruita negli anni Sessanta, e in particolare tra il 1963 e il 1965. Lo scultore che l'ha realizzata è Bruno Innocenti, celebre artista fiorentino, su commissione del ...

GenoveffaPunto : @Pontifex_it Con Gesù Cristo , nostro Signore , #bergoglione ! GESÙ CRISTO, REDENTORE, NOSTRO UNICO SIGNORE !!! - lucia_bottino : @amoiltrash Questa si crede il cristo redentore di Rio de Janeiro , io basita #gfvip @GiuliaSalemi93 - Antonio10464265 : @Matteopaiella99 mannaggia al cristo redentore quel porco - _thegod_father : ma si può perdere una bolletta per slovacchia azerbaigian mannaggia il cristo redentore e chicemmuort - dolosfk : @laveraaeris mi fai sentire cristo redentore con sta canzone -

Agenzia ANSA

Al cimitero di San Pietro all'Olmo a sparire è stata una statua in bronzo di Gesù, alta un ... che ha notato i danni lasciati alla struttura e l'assenza della statua del. Cimiteri ...Paris Bordon, "" (particolare) - Bergamo, Accademia Carrara Nella mostra curata oggi da Simone Facchinetti e Arturo Galansino, sotto il titolo Paris Bordon (fino al 15 gennaio) , cui ... Il Cristo Redentore e l'Empire State Building si illuminano per omaggiare Elisabetta II - Mondo Come da tradizione consolidata ormai da più di vent’anni si celebra in Roma la Festa in onore del santo Padre Pio. Migliaia di devoti con i 600 gruppi di preghiera del Lazio e le Associazioni di Prote ...SENIGALLIA - Sopralluoghi in corso per verificare la sicurezza delle case a Senigallia, dove intanto i primi alluvionati hanno fatto rientro. Nuovi casi, finora sconosciuti, sono stati presi ...