Cos'è e come si sblocca la crittografia end-to-end: pro, contro e dibattito (Di domenica 25 settembre 2022) Partiamo immediatamente descrivendo, in parole semplici, cosa fa la crittografia end to end: lo scopo è quello di offrire una maggiore sicurezza dei messaggi che inviamo e riceviamo ogni giorno attraverso i numerosi strumenti e le piattaforme che internet ci offre. Vediamo di dare una definizione crittografia end to end. Questa espressione, tradotta, significa "da un estremo all'altro". Si tratta di un sistema di comunicazione cifrata che permette alle persone che stanno comunicando (ovvero mittente e destinatario) di essere le uniche ad avere accesso a quei messaggi. L'importanza di questo sistema – considerato il dibattito pubblico che si è sviluppato in Italia, in Europa e nel mondo intero negli ultimi anni – è presto sottolineate: si tratta di un modo per evitare che terze parti (quindi Internet Service Provider e piattaforme che ...

