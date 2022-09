Ascolti TV 24 settembre 2022, Marco Liorni in calo e le campionesse sbagliano ‘ditta' (Di domenica 25 settembre 2022) Sabato particolare quello di ieri 24 settembre 2022, soprattutto per Amadeus e Marco Liorni. Entrambi hanno bissato la loro presenza, tenendo compagnia il pubblico spettatore per gran parte della giornata. Tra ItaliaSì e Reazione a Catena, Liorni ha riscontrato un calo di audience con il suo game show! Discorso diverso, invece, per Amadeus che tra Arena '60 ‘70 ‘80 e… '90 ha raccolto dei risultati più che soddisfacenti. Ritornando a Reazione a Catena, le Tre e un Quarto sono riuscite a segnare la loro dodicesima presenza: avranno vinto per la settima volta? Ascolti Tv ieri 24 settembre Prime Time: vince Amadeus con Arena 60? ‘70 ‘80 e… ‘90 In prima serata Rai 1 ha proposto ‘Arena 60? ‘70 ‘80 e… ‘90', visto da 3.06 milioni di persone e uno share del ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 settembre 2022) Sabato particolare quello di ieri 24, soprattutto per Amadeus e. Entrambi hanno bissato la loro presenza, tenendo compagnia il pubblico spettatore per gran parte della giornata. Tra ItaliaSì e Reazione a Catena,ha riscontrato undi audience con il suo game show! Discorso diverso, invece, per Amadeus che tra Arena '60 ‘70 ‘80 e… '90 ha raccolto dei risultati più che soddisfacenti. Ritornando a Reazione a Catena, le Tre e un Quarto sono riuscite a segnare la loro dodicesima presenza: avranno vinto per la settima volta?Tv ieri 24Prime Time: vince Amadeus con Arena 60? ‘70 ‘80 e… ‘90 In prima serata Rai 1 ha proposto ‘Arena 60? ‘70 ‘80 e… ‘90', visto da 3.06 milioni di persone e uno share del ...

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 24 settembre In Francia buon debutto per il… - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, venerdì 23 settembre 2022 - infoitcultura : Ascolti Tv 24 settembre: Maria De Filippi sfonda la soglia dei 4 milioni e stacca Amadeus (3 mln). Dietro solo “S.W… - infoitcultura : Ascolti tv sabato 24 settembre 2022 - zazoomblog : Ascolti tv Tu Si Que Vales ieri sera 24 settembre 2022: Canale 5 batte tutti - #Ascolti #Vales #settembre #2022: -