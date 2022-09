Zeman | «Si parla tanto del non gioco di Allegri ma chi è che gioca? L’Empoli e l’Udinese?»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 settembre 2022) Zdenekhato in esclusiva a Tuttomercatoweb in occasione del Festival dello Sport a Trento. Riportiamo alcune delle sue dichiarazioni. Il Napoli le sembra la più attrezzata? «In questo momento fa risultati migliori, sì». L’entusiasmo a Roma. «Fa parte della Roma, ha un pubblico appassionato, che segue la squadra e si interessa. Mourinho è bravo a richiamare quella gente che prima stava a casa. Se è da Scudetto? Io penso di no, anche se per ora è tutto dare»è in discussione in casa Juventus. «Quando non si vince si è messi tutti in discussione, anche Guardiola che è il miglior allenatore al momento. Lui ha qualche infortunio in più, qualche squalifica in più e penso che paghi questo. Non solo, è normale stupirsi quando la Juve perde a Monza. Però il calcio è così: si può vincere con tutti e ...