Wanda Nara parla della separazione da Icardi: "Lui non voleva, io ho dovuto essere egoista per la mia salute mentale"

La notte tra il 22 e il 23 settembre con una storia Instagram, Wanda Nara ha annunciato la fine del suo matrimonio (e probabilmente anche l'esperienza lavorativa) con Mauro Icardi. Non solo amore dunque ma anche lavoro: Wanda infatti è attualmente agente del marito, attaccante nel Galatasaray. In questi ultimi anni si sono rincorse tante voci circa un loro possibile divorzio. Va detto però che negli ultimi mesi questi rumors si erano consolidati sempre di più portando la coppia ad attraversare anche dei momenti di crisi. Ora lo stop definitivo viene confermato anche da Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara. Nel famoso programma tv argentino LAM, la legale dell'imprenditrice ha dichiarato: "La separazione non è avvenuta di comune accordo. Wanda è triste ...

