Von der Leyen, l'arroganza della super-burocrate: allusioni vergognose (Di sabato 24 settembre 2022) Semmai qualcuno avesse potuto considerare ambigue le parole di Ursula von der Leyen (se l'Italia deraglia, ha detto, quassù abbiamo gli strumenti per rimetterla in riga), dalla Commissione Ue hanno fatto chiarezza: la signora, spiegano, ha «messo in evidenza il ruolo di guardiano dei trattati della Commissione in particolare nel settore dello stato di diritto». E a quel punto assumevano il peso che assumevano (nessuno) le rassicurazioni secondo cui la Commissione «lavorerà con ogni governo che uscirà dalle elezioni». Già il fatto che si siano costretti a un simile recupero in corner evidenzia bene che i modi, più autoritari che autorevoli, di quella donna germanicamente compiaciuta del proprio strapotere si sono sbrigliati in direzione sbagliata e in un momento sbagliatissimo: salvo credere che a nessuno venga in mente che l'allusione a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Semmai qualcuno avesse potuto considerare ambigue le parole di Ursula von der(se l'Italia deraglia, ha detto, quassù abbiamo gli strumenti per rimetterla in riga), dalla Commissione Ue hanno fatto chiarezza: la signora, spiegano, ha «messo in evidenza il ruolo di guardiano dei trattatiCommissione in particolare nel settore dello stato di diritto». E a quel punto assumevano il peso che assumevano (nessuno) le rassicurazioni secondo cui la Commissione «lavorerà con ogni governo che uscirà dalle elezioni». Già il fatto che si siano costretti a un simile recupero in corner evidenzia bene che i modi, più autoritari che autorevoli, di quella donna germanicamente compiaciuta del proprio strapotere si sono sbrigliati in direzione sbagliata e in un momento sbagliatissimo: salvo credere che a nessuno venga in mente che l'allusione a un ...

