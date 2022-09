Ultime Notizie – La nuova stagione di ‘Nazionale’ e ‘Lirico’ di Milano: qualità e divertimento in cartellone (Di sabato 24 settembre 2022) Il Nazionale Che Banca! e il Lirico Giorgio Gaber di Milano, teatri a gestione privata che fanno riferimento a Stage Entertainment, multinazionale americana produttrice di spettacoli live, presentano la nuova stagione. Un cartellone che Matteo Forte, a.d. per l’Italia del gruppo e direttore dei due teatri, non esita definire “ricco e articolato”. “Con Nazionale e Lirico ci poniamo già un obiettivo dichiarato – prosegue Matteo Forte – quello di raggiungere complessivamente dalle 250.000 alle 300.000 presenze già entro la fine del 2022”. Il Nazionale mantiene la sua vocazione aprendo il 13 ottobre con Sister Act Il Musical, una produzione Stage Entertainment che ha raccolto un grande successo di pubblico nell’edizione 2011/2012. Allestimento completamente nuovo e regia di Chiara Noschese. Molto importante per la scelta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Il Nazionale Che Banca! e il Lirico Giorgio Gaber di, teatri a gestione privata che fanno riferimento a Stage Entertainment, multinazionale americana produttrice di spettacoli live, presentano la. Unche Matteo Forte, a.d. per l’Italia del gruppo e direttore dei due teatri, non esita definire “ricco e articolato”. “Con Nazionale e Lirico ci poniamo già un obiettivo dichiarato – prosegue Matteo Forte – quello di raggiungere complessivamente dalle 250.000 alle 300.000 presenze già entro la fine del 2022”. Il Nazionale mantiene la sua vocazione aprendo il 13 ottobre con Sister Act Il Musical, una produzione Stage Entertainment che ha raccolto un grande successo di pubblico nell’edizione 2011/2012. Allestimento completamente nuovo e regia di Chiara Noschese. Molto importante per la scelta ...

sole24ore : ?? Le parole di Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - gabrisorrenti : RT @DomaniGiornale: Migliaia di cittadini russi stanno cercando di lasciare il paese per fuggire all'arruolamento di 300mila riservisti. Ne… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 22.265 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati… - zazoomblog : Ultime Notizie – Iran 739 arresti tra manifestanti ma proteste per Mahsa si allargano - #Ultime #Notizie #arresti -