Ryan Grantham: l'attore di Riverdale condannato all'ergastolo per l'omicidio della madre (Di sabato 24 settembre 2022) Ryan Grantham è stato condannato all'ergastolo. l'attore di Riverdale ha ucciso la madre 64enne e stava pianificando altri omicidi, tra cui una strage di massa in una università. Riverdale: l'attore accusato di omicidio Riverdale è una famosa serie Netflix. Un teen drama e thriller iniziato nel 2017 e disponibile anche su Prime Video. La storia fa parte dello stesso universo narrativo de Le terrificanti avventure di Sabrina e infatti sarà previsto un crossover proprio con lo show. Nonostante il grande successo da un paio d'anni uno degli attori più importanti della serie non se la sta passando molto bene. A marzo 2020 Ryan Grantham, classe 1998, è stato accusato di ...

