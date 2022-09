Roma, il 30% dei condomini rischia lo stop al riscaldamento: le rate non pagate e il prezzo del gas (Di sabato 24 settembre 2022) A Roma il 30% dei condomini con riscaldamento centralizzato rischia lo stop. Le associazioni degli amministratori di immobili dicono che rischiano anche alcuni consorzi Ater, ovvero le case popolari. La resa dei conti arriverà a ottobre. Ovvero quando si effettueranno i controlli stagionali delle caldaie. Per prepararle all’accensione di novembre. Lì si faranno i conti dei pagamenti della scorsa stagione e di quelli della nuova. E molti si troveranno con la fornitura ferma. L’edizione Romana di Repubblica fa sapere che le società fornitrici hanno confermato la gravità della situazione. Comprese le prossime chiusure di molti contatori. Anche se per adesso non vogliono rilasciare dichiarazioni ufficiali. I distacchi per morosità In caso di distacco per morosità, ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Ail 30% deiconcentralizzatolo. Le associazioni degli amministratori di immobili dicono cheno anche alcuni consorzi Ater, ovvero le case popolari. La resa dei conti arriverà a ottobre. Ovvero quando si effettueranno i controlli stagionali delle caldaie. Per prepararle all’accensione di novembre. Lì si faranno i conti dei pagamenti della scorsa stagione e di quelli della nuova. E molti si troveranno con la fornitura ferma. L’edizionena di Repubblica fa sapere che le società fornitrici hanno confermato la gravità della situazione. Comprese le prossime chiusure di molti contatori. Anche se per adesso non vogliono rilasciare dichiarazioni ufficiali. I distacchi per morosità In caso di distacco per morosità, ...

