Putin | «Pene più dure a chi diserta o si arrende» Russi in fuga | l' Ue | favorire asilo per chi scappa Proteste | 730 arresti

fanpage : Vladimir Putin ha firmato oggi un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. Fino a 1… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin: 'Pene più dure a chi si arrende o diserta' #ANSA - Adnkronos : #Russia, stretta di #Putin: pene più severe per chi diserta o si arrende. - SilviaCalvario : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin: 'Pene più dure a chi si arrende o diserta' #ANSA - ilgiornale : Approvato un pacchetto di emendamenti al codice penale russo. Le pene arrivano a un massimo di dieci anni di reclus… -

Secondo, si tratta di un'isteria momentanea, così come la fuga dalla Russia di migliaia di ... Per questo ha introdottopiù severe per i renitenti alla leva e i disertori. Ma le agitazioni ......13 Ue: c'è nuovo regime visti a russi, è bene coordinarsi 16:24 Iran: Kiev riduce nostra presenza diplomatica, reagiremo 15:35firma legge:più dure per disertori, facilitazioni per ...Il presidente russo firma una nuova legge: fino a 10 anni di prigione anche per chi diserta o non si presenta alla leva ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La firma dopo pochi giorni l’annuncio di mobilitazione militare parziale, ...