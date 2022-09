Nel più grande forum Incel si inneggia allo stupro con un post ogni 29 minuti (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Su un forum Incel (acronimo che sta per “celibe involontario”, single ossessivi incapaci di relazionarsi con l'altro sesso, gli Incel si riuniscono in gruppi di discussione misogini, sessisti, razzisti, suprematisti e che incitano alla violenza) viene pubblicato un post in cui si parla di stupro ogni 29 minuti. A rivelarlo il Center for Countering Digital Hate, organizzazione no-profit britannica che si batte contro l'odio e la disinformazione online. Il CCDH non ha rivelato il nome del forum (per evitare di dargli visibilità) ma ha detto che si tratta di uno dei più grandi: conta 17 mila iscritti, 2,6 milioni di visite al mese ed è vietato alle donne. Inoltre il forum è guidato da 406 "utenti esperti" che producono il 74,6% di ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Su un(acronimo che sta per “celibe involontario”, single ossessivi incapaci di relazionarsi con l'altro sesso, glisi riuniscono in gruppi di discussione misogini, sessisti, razzisti, suprematisti e che incitano alla violenza) viene pubblicato unin cui si parla di29. A rivelarlo il Center for Countering Digital Hate, organizzazione no-profit britannica che si batte contro l'odio e la disinformazione online. Il CCDH non ha rivelato il nome del(per evitare di dargli visibilità) ma ha detto che si tratta di uno dei più grandi: conta 17 mila iscritti, 2,6 milioni di visite al mese ed è vietato alle donne. Inoltre ilè guidato da 406 "utenti esperti" che producono il 74,6% di ...

