Moto: Giappone; qualifiche MotoGP ritardate dalla pioggia (Di sabato 24 settembre 2022) Le qualifiche della MotoGP per la gara del Giappone MotoGP sono state ritardate a causa della pioggia sul circuito di Motegi. La prima parte delle qualifiche (Q1), inizialmente prevista per le 6:05, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) LedellaGP per la gara delGP sono statea causa dellasul circuito di Motegi. La prima parte delle(Q1), inizialmente prevista per le 6:05, ...

ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #24settembre 1948 Soichiro #Honda, costruttore di pistoni per motori, inizia a costruire le prime moto che, nella pe… - BeltramoPaolo : RT @mariobianchi18: Il #24settembre 1948 Soichiro #Honda, costruttore di pistoni per motori, inizia a costruire le prime moto che, nella pe… - mariobianchi18 : Il #24settembre 1948 Soichiro #Honda, costruttore di pistoni per motori, inizia a costruire le prime moto che, nell… - motorboxcom : #MotoGP Marc #Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle #FP2 bagnate del #JapaneseGP! Cancellate le #FP3 per malte… - Luxgraph : MotoGp, Gp Giappone: Marquez davanti a tutti nelle libere 2, 15° Bagnaia -