Marche | l' auto piomba sul volontario che scava nel fango

(Di sabato 24 settembre 2022) Secondo le prime ricostruzioni, l'autista non ha rispettato il posto di blocco e ha travolto uno dei volontari che si trovava al lavoro. La vittima è stata accompagnata in ospedale, ma sta bene

Voleva procedere oltre il blocco stradale , lo ha forzato senza curarsi del divieto e ha investito uno dei volontari, per poi scappare. Attimi di terrore poche ore fa nelle, dove un volontario che stava lavorando in seguito all'emergenza alluvione è stato travolto da un automobilista che ha forzato il posto di blocco ed è poi fuggito. Secondo quanto si apprende ...In particolare, fondamentali per ricostruire i fatti sono state soprattutto le dichiarazioni di un testimone (che ha visto l'autore dei fatti darsi alla fuga a bordo dell') insieme alle immagini ... Marche, individuata nel fiume l'auto di Brunella Chiù. All'interno molto fango ma nessun corpo Ancora fortemente provata dall'alluvione che ha colpito il territorio, la popolazione delle Marche si è trovata oggi a dover fare i conti con un'automobilista che, nel pieno sprezzo delle regole, ha ...Attimi di terrore poche ore fa nelle Marche, dove un volontario che stava lavorando in seguito all'emergenza alluvione è stato travolto da un automobilista che ha forzato il posto di blocco ed è poi ...