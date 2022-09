LIVE Federer/Nadal-Sock/Tiafoe 6-4 6-7 9-11, Laver Cup 2022 in DIRETTA: il Re si ritira. “Una notte fantastica” (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE DICHIARAZIONI DI Federer LE DICHIARAZIONI DI Nadal IL VIDEO E GLI HL DELLA PARTITA 1.38 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Buonanotte a tutti nel segno di RF. 1.36 E’ l’ultima volta di un lungo viaggio. Un meraviglioso viaggio. Viva Roger Federer, viva il tennis e viva lo sport e grazie Signore per averci regalato queste emozioni. 1.33 E’ un momento che rimarrà nella storia del tennis e nella mente di tutti i noi. Un inchino di fronte a Roger Federer. 1.30 Abbraccia tutti Federer, si gode il momento, si gode gli applausi di Londra. Scoppia a piangere Rafa Nadal. 11-9 Sock/Tiafoe. Vincono gli ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA LE DICHIARAZIONI DILE DICHIARAZIONI DIIL VIDEO E GLI HL DELLA PARTITA 1.38 La nostrafinisce qui. Buonaa tutti nel segno di RF. 1.36 E’ l’ultima volta di un lungo viaggio. Un meraviglioso viaggio. Viva Roger, viva il tennis e viva lo sport e grazie Signore per averci regalato queste emozioni. 1.33 E’ un momento che rimarrà nella storia del tennis e nella mente di tutti i noi. Un inchino di fronte a Roger. 1.30 Abbraccia tutti, si gode il momento, si gode gli applausi di Londra. Scoppia a piangere Rafa. 11-9. Vincono gli ...

SkySport : #Federer in campo per la sua ultima partita: comincia il doppio in #LaverCup con #Nadal: seguilo LIVE #SkySport… - zazoomblog : LIVE – Federer-Nadal-Sock-Tiafoe 6-4 6-6 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Federer-Nadal-Sock-Tiafoe #Laver - zazoomblog : LIVE – Federer-Nadal-Sock-Tiafoe 6-4 6-7 9-11 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Federer-Nadal-Sock-Tiafoe… - zazoomblog : LIVE – Federer-Nadal-Sock-Tiafoe 6-4 6-7 4-4 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Federer-Nadal-Sock-Tiafoe… - zazoomblog : LIVE Federer-Nadal-Sock-Tiafoe 6-4 6-7 9-11 Laver Cup 2022 in DIRETTA: il Re ha cantato per l’ultima volta. Lacrime… -