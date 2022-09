LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 0-0, Laver Cup 2022: RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 24 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini contro Auger-Aliassime nel secondo singolare della seconda giornata di Laver Cup 2022. L’azzurro aprirà le danze a poche ore di distanza dalla meravigliosa festa di addio che ha visto protagonista Roger Federer sul campo dell’O2 Arena. E’ il secondo singolare della sua carriera in Laver Cup, e così come nel primo, sarà il canadese Felix Auger-Aliassime il suo avversario odierno. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI Berrettini-Auger Aliassime 0-0 14:15 – Dopo le presentazioni delle due squadre, Matteo e Felix sono pronti ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ile latestuale dicontronel secondo singolare della seconda giornata diCup. L’azzurro aprirà le danze a poche ore di distanza dalla meravigliosa festa di addio che ha visto protagonista Roger Federer sul campo dell’O2 Arena. E’ il secondo singolare della sua carriera inCup, e così come nel primo, sarà il canadese Felixil suo avversario odierno. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI0-0 14:15 – Dopo le presentazioni delle due squadre, Matteo e Felix sono pronti ...

Eurosport_IT : Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare co… - partidosonline5 : Berrettini vs Auger Aliassime en directo HD (Enlaces Eurosport ????) Berrettini vs Auger Aliassime live in HD - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis Tutto pronto per il debutto di #Berrettini in #LaverCup contro #AugerAliassime e per la… - GTSOCCERLive1 : Berrettini vs Auger Aliassime/ Live streaming Matteo #Berrettini #AugerAliassime | #LaverCup 2022 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Auger-Aliassime Laver Cup 2022 in DIRETTA: il romano debutta al posto di Federer! - #Berrettini-Au… -