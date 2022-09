“Le soffia il posto”. Mara Venier, la sua erede a Domenica In è un nome bomba (Di sabato 24 settembre 2022) Mara Venier potrebbe dire addio a Domenica In nel prossimo futuro. Ogni anno circolano voci sul suo abbandono del programma di Rai1, ma anche quest’anno è stata confermata ed è saldamente al suo posto. Ma ora ecco spuntare il nome della sua possibile erede, che sarebbe designata dalla stessa zia Mara, che apprezza moltissimo le doti di questa sua collega. Indiscrezioni che stanno diventando sempre più forti, ma ovviamente bisognerà attendere affermazioni ufficiali che possano far concretizzare questa ipotesi. Al posto di Mara Venier a Domenica In potrebbe giungere una nuova presentatrice. Un’erede sicuramente all’altezza della donna, che non la farebbe rimpiangere. Intanto, il vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022)potrebbe dire addio aIn nel prossimo futuro. Ogni anno circolano voci sul suo abbandono del programma di Rai1, ma anche quest’anno è stata confermata ed è saldamente al suo. Ma ora ecco spuntare ildella sua possibile, che sarebbe designata dalla stessa zia, che apprezza moltissimo le doti di questa sua collega. Indiscrezioni che stanno diventando sempre più forti, ma ovviamente bisognerà attendere affermazioni ufficiali che possano far concretizzare questa ipotesi. AldiIn potrebbe giungere una nuova presentatrice. Un’sicuramente all’altezza della donna, che non la farebbe rimpiangere. Intanto, il vero ...

