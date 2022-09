Laver Cup 2022: Taylor Fritz batte Cameron Norrie, il Team World pareggia ancora (Di sabato 24 settembre 2022) Taylor Fritz riporta in parità le sorti della Laver Cup al termine della sessione pomeridiana alla O2 Arena di Londra. L’americano batte il britannico Cameron Norrie per 6-1 4-6 10-8, assicurandosi così, dopo un’ora e mezza, il punteggio di 4-4 nella sfida complessiva, che a questo punto non potrà essere decisa prima del primo singolare di domani, che seguirà il doppio d’apertura del programma. Il primo set è a senso unico. Fritz inizia alla grande e vola rapidamente sul 4-0. Norrie prova a sbloccarsi con il game del 4-1, ma lo statunitense non concede nulla e grazie a un altro break nel settimo game vince il primo set con un netto 6-1 in soli 23 minuti. Ad inizio secondo parziale arriva la reazione del britannico. Il numero 8 al mondo strappa subito ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)riporta in parità le sorti dellaCup al termine della sessione pomeridiana alla O2 Arena di Londra. L’americanoil britannicoper 6-1 4-6 10-8, assicurandosi così, dopo un’ora e mezza, il punteggio di 4-4 nella sfida complessiva, che a questo punto non potrà essere decisa prima del primo singolare di domani, che seguirà il doppio d’apertura del programma. Il primo set è a senso unico.inizia alla grande e vola rapidamente sul 4-0.prova a sbloccarsi con il game del 4-1, ma lo statunitense non concede nulla e grazie a un altro break nel settimo game vince il primo set con un netto 6-1 in soli 23 minuti. Ad inizio secondo parziale arriva la reazione del britannico. Il numero 8 al mondo strappa subito ...

