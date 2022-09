La madre costringe la figlia di 15 anni a prostituirsi “E’ un’egoista, non voleva. Ha pianto, ma è andato tutto liscio” (Di sabato 24 settembre 2022) Una realtà agghiacciante. Una donna costringeva le figlie a prostituirsi. Anche quella più piccola, di appena 15 anni. Tutti sapevano, tutti erano complici. La ragazzina di 15 anni era costretta a prostituirsi. A obbligarla colei che avrebbe dovuto amarla e proteggerla: la madre. L’orrore è andato in scena a a Partinico, nella città metropolitana di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 settembre 2022) Una realtà agghiacciante. Una donnava le figlie a. Anche quella più piccola, di appena 15. Tutti sapevano, tutti erano complici. La ragazzina di 15era costretta a. A obbligarla colei che avrebbe dovuto amarla e proteggerla: la. L’orrore èin scena a a Partinico, nella città metropolitana di L'articolo proviene da Leggilo.org.

