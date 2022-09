Inter, svolta Inzaghi: l’annuncio di Zanetti è ufficiale (Di sabato 24 settembre 2022) svolta nel futuro di Simone Inzaghi, arriva l’annuncio ufficiale del vicepresidente dell’Inter Simone Inzaghi Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è stato in bilico nelle ultime settimane. Colpa delle diverse sconfitte negli scontri diretti, come con Lazio, Milan e Bayern Monaco, ma anche per i tre gol presi alla Dacia Arena. L’Udinese, dopo esser andata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 settembre 2022)nel futuro di Simone, arrivadel vicepresidente dell’SimoneIl futuro di Simoneall’è stato in bilico nelle ultime settimane. Colpa delle diverse sconfitte negli scontri diretti, come con Lazio, Milan e Bayern Monaco, ma anche per i tre gol presi alla Dacia Arena. L’Udinese, dopo esser andata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: Fiorentina, Sottil: 'Lo scorso è stato l'anno della svolta. Abbiamo qualità per fare bene in Europa' #Basaksehir #Cin… - Inter_Rompi : @StayBombes e che ne so, ieri parlavi di tipe, oggi dici che ti è entrata dentro. Sia mai che in una delle traverse… - sportli26181512 : Inter, l'incontro Inzaghi-Zhang e le idee per la svolta dopo la sosta: Tutto il mondo Inter si attende una svolta d… - VELOSPORT1960 : - morristhetop : RT @spondainter: Errori, nervosismo e musi lunghi: l’Inter cerca ancora il vero Bastoni Il centrale chiamato alla svolta dopo un avvio di… -