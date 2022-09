Infortunato in casa, intubato al 5° piano portato a terra con l’autoscala dei vigili del fuoco (Di sabato 24 settembre 2022) I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti alle 19.30 di sabato 24 settembre per soccorrere un 49enne in via Giovanni Carnovali in città. L’uomo si era Infortunato in casa, era intubato e non si riusciva a trasportarlo. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’ausilio dell’autoscala, hanno trasportato il 49enne dal quinto piano fino a terra dove è stata affidata alle cure mediche e portato in codice rosso al Papa Giovanni. Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022) Ideldella centrale di Bergamo sono intervenuti alle 19.30 di sabato 24 settembre per soccorrere un 49enne in via Giovanni Carnovali in città. L’uomo si erain, erae non si riusciva a trasportarlo. Idelsono intervenuti con l’ausilio del, hanno trasil 49enne dal quintofino adove è stata affidata alle cure mediche ein codice rosso al Papa Giovanni.

