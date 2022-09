Gf vip, un ex concorrente si esprime sull’attuale edizione del reality: “Odio questo finto moralismo!” (Di sabato 24 settembre 2022) Biagio D’Anelli è stato ospite oggi da Lorenzo Pugnaloni nello spazio di MondoTv24. L’ex gieffino ha prontamente svelato di apprezzare molto il cast di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip e di avere già pronti degli scoop sui concorrenti: Questa nuova generazione va in rete a inveire dicendo che non ci sono veri personaggi, invece i veri personaggi ci sono. Ne entreranno altri, che già conosco che sono comunque “pesanti” a livello televisivo. La cosa che mi piace di quest’anno è che si tratteranno più le storie: riscatto, perseveranza. Io, conoscendo i concorrenti, ho tantissime news e gossip inerenti al passato. Ho tre, quattro situazioni importanti con dei concorrenti che ancora dovranno varcare la porta rossa e ne ho già parecchie forti di qualcuno che è già dentro, ma sto vedendo come si comporta. Però bisogna scindere le cose, perché c’è gente ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 settembre 2022) Biagio D’Anelli è stato ospite oggi da Lorenzo Pugnaloni nello spazio di MondoTv24. L’ex gieffino ha prontamente svelato di apprezzare molto il cast di questa settimanadel Grande Fratello Vip e di avere già pronti degli scoop sui concorrenti: Questa nuova generazione va in rete a inveire dicendo che non ci sono veri personaggi, invece i veri personaggi ci sono. Ne entreranno altri, che già conosco che sono comunque “pesanti” a livello televisivo. La cosa che mi piace di quest’anno è che si tratteranno più le storie: riscatto, perseveranza. Io, conoscendo i concorrenti, ho tantissime news e gossip inerenti al passato. Ho tre, quattro situazioni importanti con dei concorrenti che ancora dovranno varcare la porta rossa e ne ho già parecchie forti di qualcuno che è già dentro, ma sto vedendo come si comporta. Però bisogna scindere le cose, perché c’è gente ...

