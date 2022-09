Gazzetta: Spalletti non vuol discutere di rinnovo, se ne parlerà in primavera (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione dei rinnovi è come quella dell’amore: viene e va. Oggi la Gazzetta dedica l’approfondimento sul Napoli ai rinnovi contrattuale. E scrive anche di Spalletti (ieri Ranieri ha parlato di lui). A proposito di rinnovi, chi non vuol discuterne è proprio il tecnico Spalletti: «Sono anziano, devo valutare anno dopo anno». È chiaro che aspetterà la primavera per capire quali saranno i risultati e le prospettive. Ma se le cose andranno per il verso giusto, l’allenatore potrà essere soddisfatto se il club userà l’opzione sul contratto, da rinnovare in automatico al 2024. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione dei rinnovi è come quella dell’amore: viene e va. Oggi ladedica l’approfondimento sul Napoli ai rinnovi contrattuale. E scrive anche di(ieri Ranieri ha parlato di lui). A proposito di rinnovi, chi nondiscuterne è proprio il tecnico: «Sono anziano, devo valutare anno dopo anno». È chiaro che aspetterà laper capire quali saranno i risultati e le prospettive. Ma se le cose andranno per il verso giusto, l’allenatore potrà essere soddisfatto se il club userà l’opzione sul contratto, da rinnovare in automatico al 2024. L'articolo ilNapolista.

