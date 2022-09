Francesca Chillemi, il dolore è straziante: “è venuta a mancare…” | Un mare di lacrime (Di sabato 24 settembre 2022) La nuova puntata di Verissimo ha visto arrivare tanti ospiti. Le storie raccontate sono state tante e nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata anche Francesca Chillemi. L’attrice ha raccontato un evento drammatico che le ha causato grandissimo dolore. Lunedì 17 settembre ha avuto inizio una nuova stagione di Verissimo. Silvia Toffanin ha lasciato spazio a tanti protagonisti del mondo dello spettacolo a raccontarsi un po’. Tra questi, erano presenti anche Francesca Chillemi insieme a Can Yaman, ospitati per parlare della fiction Viola come il mare, chi andrà in onda su Canale 5. Francesca Chillemi è un’attrice molto nota al pubblico. La strada nel mondo dello spettacolo arriva con la partecipazione a Miss Italia dove ottiene la ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 24 settembre 2022) La nuova puntata di Verissimo ha visto arrivare tanti ospiti. Le storie raccontate sono state tante e nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata anche. L’attrice ha raccontato un evento drammatico che le ha causato grandissimo. Lunedì 17 settembre ha avuto inizio una nuova stagione di Verissimo. Silvia Toffanin ha lasciato spazio a tanti protagonisti del mondo dello spettacolo a raccontarsi un po’. Tra questi, erano presenti ancheinsieme a Can Yaman, ospitati per parlare della fiction Viola come il, chi andrà in onda su Canale 5.è un’attrice molto nota al pubblico. La strada nel mondo dello spettacolo arriva con la partecipazione a Miss Italia dove ottiene la ...

