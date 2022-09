Eva Robin’s | chi è | età | carriera | teatro | Instagram | chi è la compagna | matrimonio | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con il salotto televisivo di Silvia Toffanin! Anche quest’oggi a partire dalle 16 su Canale 5 saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, pronti a regalare ai telespettatori qualche chicca sulla loro. In una chiacchierata a tu per tu con la padrona di casa, saranno molte le storie — che anche questo pomeriggio — animeranno la trasmissione! Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Eva, conosciamola meglio! Eva: la biografia Eva, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è nata a Bologna il 10 dicembre del 1958 ed è una nota attrice, cantante e personaggio televisivo. Il suo nome d’arte deriva da Eva Kant, dal fumetto di Diabolik e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Appartenente per nascita al sesso maschile, Eva ...