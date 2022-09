(Di sabato 24 settembre 2022) Starnuti, tosse e febbre sembrano non dare più tregua. Archiviata ormai la stagione estiva, gli italiani si ritrovano a fare i conti con il solito dilemma: si tratta dioppure del virus ...

... si tratta di Covid oppure del virus influenzale Il dubbio, in realtà, è lecito visto che quest'anno ad attenderci al varco ci sarà unainfezione. Se durante la, il lockdown e l'...... per un totale dal 20 febbraio 2020, il primo giorno diin Italia, pari a 176.824. Bene la ... Rispetto alla precedente comunicazione si è quindi registrata unavariazione di posti letto, ... Doppia pandemia, autunno a rischio infezione Covid e influenza. Andreoni: «Non c’è da stare tranquilli» Starnuti, tosse e febbre sembrano non dare più tregua. Archiviata ormai la stagione estiva, gli italiani si ritrovano a fare i conti con il solito dilemma: si tratta di Covid oppure del ...Bollettino coronavirus Italia con dati del Ministero della Salute di oggi 24 settembre 2022: 22.265 casi e 43 morti, il tasso di positività sale al 14,6% ...