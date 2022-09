Domani voteranno anche i ricoverati dell’Ospedale di Pozzuoli (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dalle elezioni politiche di Domani, Pozzuoli avrà una nuova sezione: la numero 70. In applicazione alla normativa vigente, un ospedale con posti letto superiori a 200, dispone di una specifica sezione per consentire ai pazienti ricoverati, residenti nello stesso comune, di esprimere il proprio voto. Tale sezione sarà presente presso l’Ospedale Santa Maria Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dalle elezioni politiche diavrà una nuova sezione: la numero 70. In applicazione alla normativa vigente, un ospedale con posti letto superiori a 200, dispone di una specifica sezione per consentire ai pazienti, residenti nello stesso comune, di esprimere il proprio voto. Tale sezione sarà presente presso l’Ospedale Santa Maria Il Blog di Giò.

giuli_iiaa : RT @rabiotmachia: La pausa nazionali durante le elezioni era necessaria per massimizzare l’affluenza al voto, ma senza Serie A non so come… - antomariateres1 : RT @laura_maffi: Vorrei esprimere sincera vicinanza agli elettori del PD che domani voteranno nella circoscrizione di Napoli/Fuorigrotta. D… - Potereaisith : RT @rabiotmachia: La pausa nazionali durante le elezioni era necessaria per massimizzare l’affluenza al voto, ma senza Serie A non so come… - AmericoMelfi1 : RT @laura_maffi: Vorrei esprimere sincera vicinanza agli elettori del PD che domani voteranno nella circoscrizione di Napoli/Fuorigrotta. D… - NicolosoRoberto : RT @laura_maffi: Vorrei esprimere sincera vicinanza agli elettori del PD che domani voteranno nella circoscrizione di Napoli/Fuorigrotta. D… -

Dove voteranno Mattarella, ... ... domani urne aperte per quasi 51 milioni di italiani (per la prima volta ai 18enni anche per il Senato) dalle 7 alle 23, trovate qui tutto quello che c'è da sapere prima di recarsi alle urne . Il ... Costituite le sezioni elettorali I diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in totale 462 di cui 236 maschi e 226 ... Il prossimo comunicato alle ore 12 di domani, domenica 25 settembre 2022. la Repubblica Elezioni politiche. Tutto quello che c'è da sapere per andare a votare 46.127.514 gli elettori in Italia che domenica 25 settembre chiamati alle urne per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A chi andrà a votare saranno conse ... Elezioni, il sostegno di Maria Giovanna Maglie: "Ecco per chi voterò” Per chi voterà Maria Giovanna Maglie A svelare pubblicamente il gesto che compirà all’interno dei seggi elettorali il 25 ... ...urne aperte per quasi 51 milioni di italiani (per la prima volta ai 18enni anche per il Senato) dalle 7 alle 23, trovate qui tutto quello che c'è da sapere prima di recarsi alle urne . Il ...I diciottenni cheper la prima volta saranno in totale 462 di cui 236 maschi e 226 ... Il prossimo comunicato alle ore 12 di, domenica 25 settembre 2022. Elezioni politiche 2022, le ultime notizie: scheda elettorale e la guida al voto 46.127.514 gli elettori in Italia che domenica 25 settembre chiamati alle urne per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A chi andrà a votare saranno conse ...Per chi voterà Maria Giovanna Maglie A svelare pubblicamente il gesto che compirà all’interno dei seggi elettorali il 25 ...