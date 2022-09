Depressione: in base a questi 5 sintomi potresti soffrirne, ecco come scoprirlo definitivamente (Di sabato 24 settembre 2022) La Depressione è una malattia subdola che spesso viene confusa con altre patologie. Non è facile da individuare, anche se ci sono dei campanelli d’allarme inequivocabili che la definiscono chiaramente. Scopriamo quali. La chiamano la malattia del secolo perché sempre più persone ne soffrono, soprattutto in occidente e nei paesi più ricchi. Viene definita anche come la patologia dell’infelicità perché, nonostante chi ne soffra abbia molto di materiale, in realtà ha delle grandi mancanze nell’anima. Fonte pixabayPer determinare la presenza di uno stato depressivo occorre che almeno cinque dei sintomi ricorrenti si verifichino durante un periodo di due settimane. I due cambiamenti più frequenti sono costituiti da un umore depresso, o dall’improvvisa perdita di piacere di cose che prima si adoravano. Scopriamo insieme gli altri ... Leggi su curiosauro (Di sabato 24 settembre 2022) Laè una malattia subdola che spesso viene confusa con altre patologie. Non è facile da individuare, anche se ci sono dei campanelli d’allarme inequivocabili che la definiscono chiaramente. Scopriamo quali. La chiamano la malattia del secolo perché sempre più persone ne soffrono, soprattutto in occidente e nei paesi più ricchi. Viene definita anchela patologia dell’infelicità perché, nonostante chi ne soffra abbia molto di materiale, in realtà ha delle grandi mancanze nell’anima. Fonte pixabayPer determinare la presenza di uno stato depressivo occorre che almeno cinque deiricorrenti si verifichino durante un periodo di due settimane. I due cambiamenti più frequenti sono costituiti da un umore depresso, o dall’improvvisa perdita di piacere di cose che prima si adoravano. Scopriamo insieme gli altri ...

