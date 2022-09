Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: a che ora è previsto l’arrivo della prova in linea maschile? (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per il gran finale dei Mondiali di Ciclismo su strada 2022, in corso di svolgimento a Wollongong, in Australia. C’è grande attesa per scoprire chi sarà il successore del due volte vincitore Julian Alaphilippe e l’Italia schiererà tra le sue fila Lorenzo Rota, Samuele Battistella, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Edoardo Affini, Matteo Sobrero. Considerando il fuso orario molti italiani potrebbero non avere modo di seguire l’evento integralmente in diretta, ma potrebbero avere la possibilità di fissare la sveglia quantomeno per le battute finali. La partenza è prevista alle 10.15 in Australia, ovvero le 2.15 in Italia, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17, significa tra le 8 e le 9 in Italia. La diretta tv nella notte tra sabato ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per il gran finale deidisu strada, in corso di svolgimento a, in Australia. C’è grande attesa per scoprire chi sarà il successore del due volte vincitore Julian Alaphilippe e l’Italia schiererà tra le sue fila Lorenzo Rota, Samuele Battistella, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Edoardo Affini, Matteo Sobrero. Considerando il fuso orario molti italiani potrebbero non avere modo di seguire l’evento integralmente in diretta, ma potrebbero avere la possibilità di fissare la sveglia quantomeno per le battute finali. La partenza è prevista alle 10.15 in Australia, ovvero le 2.15 in Italia, mentretra le 16.30 e le 17, significa tra le 8 e le 9 in Italia. La diretta tv nella notte tra sabato ...

Eurosport_IT : Van Vleuten campionessa del mondo ma che mondiale di Silvia Persico: bronzo per l'azzurra a conclusione di una stag… - Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - andtrap : Come questa. La prima volta del #Vaticano (e di @AthleticaVat) in un campionato del mondo ????? ?? Le mie due righe… - sportface2016 : #Ciclismo, Mondiali #Wollongong 2022: a che ora è previsto l'arrivo della prova in linea maschile? - zazoomblog : MONDIALI CICLISMO SFIDA TOTALE ALL’ALBA: VAN AERT CONTRO TUTTI - #MONDIALI #CICLISMO #SFIDA #TOTALE -