"Che fai, rinunci?". La De Filippi ride in faccia al cavaliere: si scatena il caos in studio (Di sabato 24 settembre 2022) E' Maria De Filippi a mettere con le spalle al muro Riccardo Guarnieri. Lo storico cavaliere al centro della telenovela con Ida Platano al Trono over è ancora protagonista a Uomini e donne, stavolta perché infatuato della giovane dama Federica Aversano. Il maturo bellimbusto si dice attratto dalla ragazza, e a quel punto la De Filippi forse per mettere fine al suo eterno tira-e-molla gli ricorda che se davvero vuole corteggiare la Aversano, dovrà partecipare al Tono classico e accettare una eventuale eliminazione decisa da Federica. Guarnieri frena improvvisamente ed è a quel punto che si scatena il caos, dentro lo studio e sui social. "Tu hai toccato proprio il fondo! - lo bombarda l'opinionista Tina Cipollari - Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) E' Maria Dea mettere con le spalle al muro Riccardo Guarnieri. Lo storicoal centro della telenovela con Ida Platano al Trono over è ancora protagonista a Uomini e donne, stavolta perché infatuato della giovane dama Federica Aversano. Il maturo bellimbusto si dice attratto dalla ragazza, e a quel punto la Deforse per mettere fine al suo eterno tira-e-molla gli ricorda che se davvero vuole corteggiare la Aversano, dovrà partecipare al Tono classico e accettare una eventuale eliminazione decisa da Federica. Guarnieri frena improvvisamente ed è a quel punto che siil, dentro loe sui social. "Tu hai toccato proprio il fondo! - lo bombarda l'opinionista Tina Cipollari - Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ...

MCampomenosi : Cara @vonderleyen, oggi non sarei in vita se mio nonno Scagiùn, nome di battaglia 'Lupo', non avesse combattuto naz… - rubio_chef : Loro sono le partigiane e i partigiani che da 74 anni resistono all’invasore, che per questo vengono chiamati terro… - bobogiac : La scelta di Rita. Grazie @ritabernardini. Soprattutto per ciò che fai ogni giorno. - umby51 : @LoredanaNavarra @ultimenotizie Sai in democrazia funziona così. Io posso dire quello che voglio come fai tu ma non… - maurizio_barca : @CarloCalenda Hai dimenticato di dire che anche tu fai parte di questa campagna -