ATP Sofia 2022: Jannik Sinner cerca il tris, spettacolo Fognini-Wawrinka. Sonego e Musetti al via (Di sabato 24 settembre 2022) Sorteggiato da pochissimo il tabellone dell'ATP 250 di Sofia, appuntamento bulgaro che è diventato dal 2020 feudo di Jannik Sinner. L'altoatesino torna in gara sul circuito maggiore in un evento che, forse, non avrebbe scelto se nel frattempo non ci fosse stato il pesante impoverimento dello swing asiatico, in virtù della cancellazione del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 d'Italia ha un bye al primo turno, poi troverà o un qualificato o il portoghese Nuno Borges, numero 2 del suo Paese, che quest'anno ha l'invidiabile merito di aver superato tutte e tre le qualificazioni Slam cui ha partecipato (Roland Garros, Wimbledon e US Open; a New York ha sfiorato il terzo turno).

