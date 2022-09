Aborto, l’Arizona introduce un bando quasi totale. Casa Bianca: “Decisione catastrofica che riporterà le donne indietro di un secolo” (Di sabato 24 settembre 2022) Un giudice in Arizona ha ripristinato un divieto all’Aborto che risale al 1864 e impedisce l’accesso all’interruzione di gravidanza dopo la 15esima settimana anche in caso di esigenze sanitarie critiche, stupri e incesto. Oltre a prevedere una pena detentiva fino a 5 anni per chi dovesse aiutare una donna ad abortire. Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha attaccato duramente la Decisione affermando che le potenziali potenziali conseguenze “sono catastrofiche, pericolose e inaccettabili“: “riporterà le donne dell’Arizona indietro di più di un secolo, a prima che l’Arizona fosse addirittura uno stato”, ha dichiarato Jean-Pierre in un comunicato. La giudice Kellie Johnson ha abolito un’ingiunzione che per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Un giudice in Arizona ha ripristinato un divieto all’che risale al 1864 e impedisce l’accesso all’interruzione di gravidanza dopo la 15esima settimana anche in caso di esigenze sanitarie critiche, stupri e incesto. Oltre a prevedere una pena detentiva fino a 5 anni per chi dovesse aiutare una donna ad abortire. Karine Jean-Pierre, portavoce della, ha attaccato duramente laaffermando che le potenziali potenziali conseguenze “sono catastrofiche, pericolose e inaccettabili“: “ledeldi più di un, a prima chefosse addirittura uno stato”, ha dichiarato Jean-Pierre in un comunicato. La giudice Kellie Johnson ha abolito un’ingiunzione che per ...

