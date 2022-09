++ Spread Btp - Bund: chiude in crescita a quota 230 ++ (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso l'ultima seduta prima del voto in rialzo: il differenziale ha concluso a 230 punti contro i 220 dell'avvio di giornata, con il tasso del prodotto del Tesoro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Lotra Btp etedeschi ha chiuso l'ultima seduta prima del voto in rialzo: il differenziale ha concluso a 230 punti contro i 220 dell'avvio di giornata, con il tasso del prodotto del Tesoro ...

