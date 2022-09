Skoda - Non solo elettriche | la sostenibilità è anche in fabbrica

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un viaggio lungo e complesso, reso ancora più difficile dalle instabilità politiche ed economiche di questi anni, ma che lavuole portare avanti senza indecisioni di sorta: stiamo parlando dell'eco, tema ormai al centro di tutte le politiche europee e che, salvo clamorosi ripensamenti, porterà da qui ai prossimi venti/trent'anni a una riconversione elettrica del parco auto del Vecchio Continente. Ma per passare dalle parole ai fatti non basta eliminare l'inquinamento dai tubi di scarico: ci vuole un approccio ad ampio spettro, che guardi all'intero ciclo di vita dell'automobile: dalla produzione all'utilizzo, fino ad arrivare allo smaltimento. Dalla A alla Z. Ed è proprio alla genesi e alla fine del ciclo di vita dell'automobile che laha dedicato un piano d'azione per la mobilità sostenibile con molteplici ...