Schwoch | Zielinski è il Lampard di questo Napoli | ha le qualità per essere un leader totale' '

(Di venerdì 23 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan, ex attaccante de. Queste le sue parole: "Mettersi a disposizione dell'allenatore e dei propri compagni è importante, anche se hai il talento di Kvaratskhelia. -afferma- Spalletti non gli chiede nulla di straordinario, soltanto di aiutare la squadra. L'assenza di Osimhen? Mi aspettavo un impatto simile di Simeone e Raspadori. L'argentino ha fatto 18 gol su azione lo scorso anno e spesso la gente se lo dimentico. -prosegue- Quindi mi aspettavo che l'assenza del nigeriano sarebbe quasi passata inosservata. Lo scorso anno Osimhen ha fatto meno gol di Simeone. Raspadori in Nazionale? Mi aspetto una grande partita. Ilha tantissimi giocatori die Raspadori ...

Stefan Schwoch, ex azzurro e commentatore Dazn, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte. Un solo anno a Napoli, per giunta in serie B, ma Stefan Schwoch è rimasto sempre nel cuore dei napoletani e non solo perché segnò 22 gol.