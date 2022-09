"Perché mi fa schifo": Selvaggia Lucarelli insulta Matteo Renzi (Di venerdì 23 settembre 2022) "Io sono l'ultima persona al mondo che en fa una questione di lotta di classe però...": Selvaggia Lucarelli, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, si è scagliata contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Vedere quelle risatine e quei toni sprezzanti ti fa venire voglia di lotta di classe - ha continuato la firma del quotidiano Domani -. Difendere in quel modo, con quel sarcasmo e quella spregiudicatezza, il privilegio dei pochi mi fa un po' schifo". Il riferimento della Lucarelli è all'ultima polemica che riguarda il senatore e il presunto utilizzo del jet privato per spostarsi tra varie città, non solo all'estero ma anche in Italia. Accuse alle quali il leader di Iv aveva già risposto durante un'iniziativa elettorale allo stabilimento Piaggio di Pontedera: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) "Io sono l'ultima persona al mondo che en fa una questione di lotta di classe però...":, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, si è scagliata contro il leader di Italia Viva. "Vedere quelle risatine e quei toni sprezzanti ti fa venire voglia di lotta di classe - ha continuato la firma del quotidiano Domani -. Difendere in quel modo, con quel sarcasmo e quella spregiudicatezza, il privilegio dei pochi mi fa un po'". Il riferimento dellaè all'ultima polemica che riguarda il senatore e il presunto utilizzo del jet privato per spostarsi tra varie città, non solo all'estero ma anche in Italia. Accuse alle quali il leader di Iv aveva già risposto durante un'iniziativa elettorale allo stabilimento Piaggio di Pontedera: ...

