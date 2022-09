NBA, Ime Udoka sospeso dai Boston Celtics per l’intera stagione: “Chiedo scusa a tutti”. Al suo posto Joe Mazzulla (Di venerdì 23 settembre 2022) “Niente sesso siamo inglesi”. Così si intitolava un famoso spettacolo teatrale degli anni ’70. Visto quanto accaduto a Ime Udoka ed ai Boston Celtics, si può tranquillamente traslare in “Niente sesso, siamo americani”. L’allenatore della franchigia che ha ceduto 2-4 nelle ultime Finals contro i Golden State Warriors, infatti, è stato sospeso per tutta la stagione NBA 2022-23 per “violazioni delle politiche di squadra”. Ma, esattamente, cos’è successo nello specifico? Udoka, secondo quanto riportato dalla stampa a stelle e strisce, avrebbe intrattenuto una relazione “consensuale e intima” con una componente del suo staff dei Bostoniani, in violazione delle regole di condotta del club. I Celtics, quindi, agiscono nell’immediato, con la possibilità che ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) “Niente sesso siamo inglesi”. Così si intitolava un famoso spettacolo teatrale degli anni ’70. Visto quanto accaduto a Imeed ai, si può tranquillamente traslare in “Niente sesso, siamo americani”. L’allenatore della franchigia che ha ceduto 2-4 nelle ultime Finals contro i Golden State Warriors, infatti, è statoper tutta laNBA 2022-23 per “violazioni delle politiche di squadra”. Ma, esattamente, cos’è successo nello specifico?, secondo quanto riportato dalla stampa a stelle e strisce, avrebbe intrattenuto una relazione “consensuale e intima” con una componente del suo staff deiiani, in violazione delle regole di condotta del club. I, quindi, agiscono nell’immediato, con la possibilità che ...

