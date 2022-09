Nations League: Italia - Inghilterra 1 - 0 (Di venerdì 23 settembre 2022) Italia batte Inghilterra 1 - 0 in una partita del gruppo 3 della serie A della Nations League giocata a S. Siro. La rete che ha deciso l'incontro è stata segnata da Raspadori al 23' st. Nell'latro ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022)batte1 - 0 in una partita del gruppo 3 della serie A dellagiocata a S. Siro. La rete che ha deciso l'incontro è stata segnata da Raspadori al 23' st. Nell'latro ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - GoalItalia : L'Inghilterra retrocede In Lega B di Nations League con una giornata d'anticipo. #ItaliaInghilterra - DiMarzio : #NationsLeague | #Italia, infortunio per Immobile: non ci sarà contro l'Inghilterra - AntoCMILAN : RT @PourSeba: Sentiti ringraziamenti a chi ha deciso nel peggior calendario della storia del calcio di far giocare anche la nations League - rtl1025 : ?? 'E' una vittoria importantissima: ci lascia tranquilli per le teste di serie del sorteggio di qualificazione all… -