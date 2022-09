Moselle Open, Sonego batte Korda e conquista la semifinale (Di venerdì 23 settembre 2022) Lorenzo Sonego approda alle semifinali del “Moselle Open”, ATP 250 che si sta avviando alle fasi decisive sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha superato lo statunitense Sebastian Korda, n.49 ATP, in due set 6-4 6-4. Mercoledì Korda aveva eliminato in due set Lorenzo Musetti, n.30 ATP e terza testa di serie. (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022) Lorenzoapproda alle semifinali del “”, ATP 250 che si sta avviando alle fasi decisive sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha superato lo statunitense Sebastian, n.49 ATP, in due set 6-4 6-4. Mercoledìaveva eliminato in due set Lorenzo Musetti, n.30 ATP e terza testa di serie. (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

