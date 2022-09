Milano: Fontana, 'Comune sospenda almeno temporaneamente Area B' (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, torna sulla questione 'Area B' e lancia un nuovo appello a Palazzo Marino: "Rinnovo l'appello a 'sospendere' almeno temporaneamente l'introduzione dell'Area B -scrive su Facebook il governatore-. Il clima della campagna elettorale rischia di portare l'amministrazione comunale di Milano fuori strada". Sugli imminenti divieti dell'Area B "non si tratta di schierarsi da una parte o dall'altra, ma semplicemente dalla parte di cittadini, imprese e associazioni assistenziali, che materialmente oggi non hanno le risorse per sostituire il proprio mezzo e sono nell'impossibilità di svolgere determinate attività utilizzando il trasporto pubblico". Del resto, aggiunge, "anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022), 23 set. (Adnkronos) - Il presidente della regione Lombardia, Attilio, torna sulla questione 'B' e lancia un nuovo appello a Palazzo Marino: "Rinnovo l'appello a 'sospendere'l'introduzione dell'B -scrive su Facebook il governatore-. Il clima della campagna elettorale rischia di portare l'amministrazione comunale difuori strada". Sugli imminenti divieti dell'B "non si tratta di schierarsi da una parte o dall'altra, ma semplicemente dalla parte di cittadini, imprese e associazioni assistenziali, che materialmente oggi non hanno le risorse per sostituire il proprio mezzo e sono nell'impossibilità di svolgere determinate attività utilizzando il trasporto pubblico". Del resto, aggiunge, "anche in ...

